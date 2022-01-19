إصابة 16 شخصاً جراء حادث سير على طريق سلمية-أثريا بريف حماة

أصيب 16 شخصاً بجروح متفاوتة جراء حادث سير على طريق عام سلمية- أثريا في ريف حماة الشرقي.

وقال مصدر في شرطة محافظة حماة إن حافلة صغيرة لنقل الركاب “سرفيس” جنحت خلال سيرها وانقلبت على جانب الطريق بالقرب من بلدة وادي العذيب شرق منطقة سلمية جراء سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بغزارة وعدم انتباه السائق ما أدى إلى إصابة 16 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة.

من جانبه أوضح مدير مشفى سلمية الوطني أنه تم إسعاف 16 مصاباً اثر الحادث للمشفى وان الإصابات تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة ومن بين المصابين 3 اطفال حيث يقدم الكادر الطبي والاسعافي العلاج اللازم لهم.