تريندات اللياقة في 2022

فى السنوات الأخيرة ازداد وعي العالم بنمط الحياة الصحي “هيلثي لايف ستايل” وتحسين اللياقة البدنية ومن عام لآخر تظهر اتجاهات مختلفة لتطبيق نمط الحياة الصحي حيث يبحث كل شخص عن طرق مختلفة تساعده في الحفاظ على صحته البدنية والنفسية، سواء كانت تمارين رياضية أو نظام غذائي معين، وغيرها من الخيارات المختلفة التي تساعده على تحقيق ذلك، ومن أبرز “تريندات” نمط الحياة الصحي لعام 2022، التي تهدف للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة.



*رقصة الهيلاهوب: تعتبر رقصة الهيلاهوب، من أبرز اتجاهات الحفاظ على اللياقة البدنية لهذا العام، والتي تعتبر من الرقصات الأكثر بحثاً على محرك البحث “غوغل”، حيث تساعد على تحسين مرونة الجسم وتقوي القلب والعضلات خاصة في الجزء السفلي من الجسم وتحسن الوضع والتوازن.

*الفطر للعناية بالبشرة: بعض أنواع الفطر تساعد في العناية بالبشرة وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية التي أجريت السنوات الماضية، حيث يعمل الفطر على تهدئة التهابات البشرة، ويحافظ على ترطيبها، وعلى سبيل المثال يساعد فطر شيتاكي ومايتاكي الأشخاص الذين يعانون من تصبغ الجلد عن طريق تلاشي البقع الداكنة وتفتيح البشرة، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

*النظام الغذائي المناخي: يعتمد النظام الغذائي المناخي، على الأطعمة التي تقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقلل من انبعاثات الكربون، وهي الأطعمة النباتية، من فواكه وخضروات وحبوب كاملة وبقوليات ومكسرات وأيضاً بذور.

وأشار التقرير إلى أن استبدال لحم البقر بالعدس والفاصوليا يمكن أن يساعد على تقليل غازات الاحتباس الحراري في بريطانيا بنسبة تصل إلى 74٪ ويمكن أن يؤدي الانتقال إلى المزيد من الأطعمة النباتية إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 70٪ في عام 2050.

*الطعام من أجل طول العمر: يعتقد الكثير من الناس أن الجينات تلعب الدور الأكبر في الشيخوخة، ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن العوامل البيئية، مثل الطعام، يمكن أن يكون له تأثير أكبر على المدة التي نعيشها ومدى صحتنا، حيث إن العديد من الأطعمة تعتبر مفيدة لطول العمر وخاصة الأطعمة النباتية حيث كشفت الأبحاث أن الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة النباتية لديهم مخاطر أقل بنسبة 29-52٪ للوفاة المبكرة.



وكالات