الفارسان حمشو يتأهلان إلى بطولة العالم لقفز الحواجز

تأهل الفارسان أحمد حمشو وعمرو حمشو إلى بطولة العالم لقفز الحواجز التي ستقام هذا العام في الدنمارك وذلك من بوابة بطولة أبو ظبي الدولية المصنفة من فئة الأربع نجوم والتي اختتمت اليوم.

وضمن فارسانا بطاقتي التأهل إلى بطولة العالم بتحقيقهما النتيجة المؤهلة من خلال مشاركتهما في شوط الجائزة الكبرى ضمن بطولة أبو ظبي التي وصل ارتفاع حواجزها حتى 160 سم.

يشار إلى أن بطولة العالم لفروسية قفز الحواجز تقام كل أربع سنوات ويشارك فيها أفضل فرسان العالم