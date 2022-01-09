جرحى برصاص ميليشيا (قسد) أثناء مظاهرة ضدها بريف الرقة

أصيب عدد من المدنيين بجروح من جراء إقدام مجموعات من ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على إطلاق الرصاص الحي على مظاهرة احتجاجية ضدها في بلدة السويدية بريف الرقة.

وأفادت مصادر أهلية بأن أهالي بلدة السويدية بريف الرقة خرجوا بمظاهرة مساء اليوم احتجاجاً على ممارسات ميليشيا “قسد” القمعية ومواصلتها سرقة محاصيلهم ومقدرات المنطقة وثرواتها فضلاً عن الفلتان الأمني المتفشي في مناطق سيطرتها.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” استقدمت تعزيزات عسكرية وحاولت تفريق المتظاهرين عبر إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي باتجاههم ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الأهالي بعضهم حالته خطرة كما اختطفت عدداً من المواطنين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

يشار إلى أن ارياف الرقة ودير الزور والحسكة شهدت على مدى الأشهر الماضية العديد من المظاهرات من قبل الأهالي ضد ميليشيا “قسد” والاحتلال الأمريكي واجهها مسلحو الميليشيا بإطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

سانا