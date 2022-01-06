فراس معلّا: الخلاف بين اتحاد الكرة والمدرّب تيتا طبيعي وقيْد الحل

أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام، فراس معلّا، في حديثٍ خاص مع موقع “أثر برس” أن الخلاف الذي حصل بين اللجنة المؤقتة في الاتحاد السوري لكرة القدم والمدرب الروماني تيتا فاليريو طبيعي وغير جوهري.

وقال معلا: “الخلاف وارد يحصل في كل المفاوضات بين كل الاتحادات والمدرّبين في دول العالم، ولا يوجد خلاف جوهري بين كلا الطرفين”.

وكشف رئيس الاتحاد الرياضي العام لموقع أن الأمور والمفاوضات جيدة والخلافات قيْد الحل ولا وجود لنقطة خلاف كبيرة لا يمكن تلافيها.

وتابع: “الاتحاد الرياضي العام مع بقاء اللجنة المؤقتة في الاتحاد السوري لكرة القدم ومع بقاء المدرّب الروماني تيتا، للحفاظ على الاستقرار وتأمين الجو المثالي للمنتخب السوري”.

وأضاف: “الأمور جيدة وتسير بالاتجاه الصحيح وبالتأكيد سيكون هناك توقيع عقد مع المدرب تيتا قبل السفر إلى الإمارات”.

وختم الكابتن فراس معلّا حديثه بأن الاتحاد الرياضي العام واللجنة المؤقتة في الاتحاد السوري لكرة القدم يعملان من أجل مصلحة الكرة السورية وعلى تقاطع تام لتحقيق هذا الهدف.

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