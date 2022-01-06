تقرير أمريكي يطلب معاقبة إيران اتزويد سوريا بالنفط

نشرت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية تقريراً اعتبرت خلاله أن المساعدات الإيرانية التي تصل إلى سوريا لا سيما النفطية، هي من تعطّل تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق، مطالبة الإدارة الأمريكية بفرض المزيد من القيود والعقوبات على هذه المساعدات.

ودعت المجلة الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات على شركات النفط الإيرانية التي تُرسل باستمرار وقوداً إلى سوريا، لإجبار الدولة السورية على تقديم تنازلات سياسية والخوض في الحل السياسي، حيث قالت: “إن على الإدارة الأمريكية تصعيد الضغط الاقتصادي على الدعم الإيراني للدولة السورية، بهدف استعادة قدر من النفوذ على طاولة المفاوضات، بدلاً من إعادة تأهيل الحكومة السورية عبر الإهمال المتعمد لسياسة العقوبات”.



وأشارت المجلة إلى أن إيران تزود الدولة السورية بنفط تبلغ قيمته ملايين الدولارات، رغم أن ذلك يمثّل انتهاكاً صارخاً للعقوبات الأمريكية وسياسة واشنطن لتأمين حل في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأكدت أن فرض عقوبات على النفط الخام الإيراني والمنتج النهائي في سوريا سيكون خطوة أولى مهمة لحرمان السوريين من شريان الحياة للطاقة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتحفيزه على تقديم تنازلات سياسية كجزء من القرار الدولي 2254، بما في ذلك اللجنة الدستورية، والإفراج عن المعتقلين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

أثر برس

