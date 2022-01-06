الجزائر تعلن عودة سفيرها لدى فرنسا لمزاولة عمله

أعلنت الجزائر أن سفيرها في فرنسا سيعود لمواصله عمله من باريس اليوم الخميس، بعد شهرين من قرار استدعائه للتشاور على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد والسلطات الجزائرية الحالية.

وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية أمس الأربعاء: "استقبل، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، الذي يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من الخميس 6 كانون الثاني 2022".

واستدعت الجزائر، مطلع تشرين الأول الماضي، سفيرها لدى فرنسا للتشاور، بعد تصريحات لماكرون حول التاريخ الرسمي للجزائر اعتبرتها الجزائر مسيئة.