مقتل 12 شخصاً جراء تدافع باحتفال أمام معبد في الهند

لقي اثنا عشر شخصاً على الاقل مصرعهم في تدافع وقع خلال احتفال أمام معبد تهافت عليه عشرات الآلاف من الزوار شمال الهند اليوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول حكومي قوله “لقي 12 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح في تدافع وقع داخل معبد في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير” مضيفاً “إن الحصيلة قد تكون أكبر إذ أن الطريق المؤدية إلى المعبد كانت مزدحمة بالزائرين الذين جاؤوا لأداء الصلوات التقليدية بمناسبة العام الجديد”.

وأكد مسؤول آخر في إدارة الكوارث حصيلة القتلى وقال “إن الحكومة أمرت بإجراء تحقيق رفيع المستوى في حادث التدافع”.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أسفه لوقوع هذا الحادث موضحاً أنه يتابع تفاصيله مع المسؤولين المحليين.

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى المستشفيات وسط ظلام دامس.