إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية التجاري

28-12-2021

إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية التجاري

إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية التجاري

أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية التجاري جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليها وبدأت أعمال المراقبة والتبريد.

وذكر هلال  أن جهوداً كبيرة بذلتها فرق فوج الإطفاء والدفاع المدني مع تقديم المؤازرة لها من آليات مديريات الزراعة والخدمات الفنية والنظافة في مجلس المدينة مشيراً إلى أن إخماد النيران رافقته أعمال إبعاد الحاويات عن مصادر النيران للتخفيف من الأضرار وتمكين فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق.

وأوضح هلال أن الفرق ستبقى في الموقع لمراقبة المواقع المحترقة واستمرار أعمال التبريد لحين الانتهاء بشكل كامل من إخماد النيران.

وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 3.21 من فجر اليوم عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة. الانفصالية.

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