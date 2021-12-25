افتتاح منصة تربوية و مدرستين للمتفوقين في حماه

افتتح وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم المنصة التربوية في حي الصابونية في مدينة حماه بتكلفة قدرها 225 مليون ليرة سورية، وتم تزويدها بالأثاث ومختلف المعدات والتجهيزات اللازمة لتشغيلها حماه مؤكداً ان الهدف منها هو تسجيل دروس تعليمية تسهم في تعزيز المعلومات لدى التلاميذ والطلاب وتعويض الفاقد التعليمي مع اعتمادها كنظام محفز للمدرسين لتقديم الدروس النموذجية التفاعلية.



كما افتتح الوزير مدرستي المتفوقين الثالثة في حي البرناوي في مدينة حماة ومدرسة المتفوقين في منطقة مصياف بريف حماة الغربي التي تضم 3 طوابق بمساحة إجمالية قدرها 1800 متر في حين تبلغ مساحة الباحة 3600 متر وفيها 20 قاعة صفية و10 غرف إدارية وعدد طلابها حالياً 161 طالباً ومن المقرر افتتاح 6 شعب صفية جديدة لصفوف الثامن والتاسع والحادي عشر مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

بينما مدرسة المتفوقين الثالثة التي تم افتتاحها في حي البرناوي بمساحة 600 متر وهي بطاقة استيعاب تصل إلى 450 طالباً وطالبة وتضم 18 قاعة صفية ومخبراً وقاعتي حاسوب وروبوتيك ومكتبة وقاعة أنشطة مختلفة و7 غرف إدارية.



ومع افتتاح هاتين المدرستين يصبح العدد الإجمالي لمدارس المتفوقين في محافظة حماة 9 مدارس.



بدوره لفت محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي إلى استعداد وحرص المحافظة التام على دعم العملية التعليمية والاهتمام بواقع المدارس وتقديم أفضل الخدمات للطلاب ضمن الإمكانات المتاحة.