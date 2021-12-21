حالة الطقس : عدم الاستقرار مستمرة حتى الجمعة

أفادت الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة في سوريا ستبقى أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق مع بقايا كتلة هوائية باردة ورطبة من منشأ قطبي في طبقات الجو كافة.

ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الثلاثاء، سيكون متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً وخاصة في المنطقة الساحلية وثلجية على المرتفعات الجبلية العالية والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 70 كم/ سا تثير الغبار في المناطق الشرقية والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحول طقس غداً الأربعاء، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستميل للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات ويكون الطقس غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية تكون ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية.

من جهتها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، ذكرت أن أغلب أنحاء سوريا تتعرض لزخات مطر عشوائية على فترات، لافتة إلى أن حالة عدم الاستقرار هذه مستمرة معنا حتى ظهر يوم الجمعة المقبل.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً فوق جميع المناطق والثلوج تصبح على ارتفاع 1500 متر وما فوق، حسب “هوى الشام”.