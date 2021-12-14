الثانية خلال 24 ساعة.. مقتل شابة سورية في تركيا لرفضها الزواج

تجددت حوادث العنف ضد النساء السوريات في دول الجوار، حيث عثر على الشابة السورية "سلوى الهنيدي" أمس مقتولة ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية، بأن "سيلفا" وجدت مقتولة وسط الشارع في أحد أحياء مدينة أورفا، وتعرضت لعدة طعنات في صدرها وظهرها من قبل السوري إياد الحسن، وذلك بسبب رفضها طلب الزواج منه.

ووقعت الحادثة في حي "يشيل ديرك" وسط شانلي أورفا، حيث رأى عمال النظافة شابة مستلقية في الشارع بلا حراك، فبلّغوا بدورهم الشرطة والفرق الطبية.

والحادثة هي الثانية من نوعها المسجلة بين السوريات في دول الجوار خلال أقل من 24 ساعة،

حيث شهد الأردن قبل يوم جريمة قتل بحق شابة سورية، لنفس السبب.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن الشابة السورية "مريم . م" (28 عاماً) وجدت مقتولة في منطقة الأشرفية بالعاصمة عمان، وأكدت التحقيقات إن القاتل "رجل أردني"، سبق أن وجّه للشابة تهديدات بسبب رفضها المتكرر الزواج منه.