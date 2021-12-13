حملة تشجير في منصفات شوارع القامشلي

أطلق مجلس مدينة القامشلي حملة تشجير في عدد من منصفات الشوارع الرئيسية والحدائق العامة في المدينة بمناسبة عيد الشجرة السنوي.

وبيّن رئيس مجلس مدينة القامشلي المهندس سهيل رهاوي أن حملة التشجير جاءت للاحتفاء بعيد الشجرة السنوي، حيث تم غرس ١٥٠ شجرة حراجية في منصفات شوارع القوتلي والحديقة العامة، وبمشاركة من مؤسسة "إلياس حنا" الخيرية والتراثية، التي قامت بتقديم ٥٠ غرسة لمجلس المدينة لغرض التشجير.

ولفت رهاوي أن حملة التشجير هذه، التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام، تأتي ضمن برنامج واهتمام مجلس مدينة القامشلي بالحدائق العامة والشوارع الرئيسة إلى جانب الاهتمام بالنظافة وإيلائها الدور الأكبر بهدف تحسين الواقع الخدمي والبيئي في المدينة.

الوطن أون لاين