لأول مرة منذ 20 عاماً.. برشلونة يودع "الأبطال" من الدور الأول

ودّع برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور الأول للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001 وذلك بخسارته أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 في ختام منافسات المجموعة الخامسة الأربعاء.

وتأهل بنفيكا البرتغالي برفقة بايرن ميونيخ إلى الدور 16 بعد فوز الأول على دينامو كييف الأوكراني 2-صفر.

وفي المجموعة السابعة، بلغ كل من ليل الفرنسي وسالزبورغ النمسوي الدور ثمن النهائي بحلولهما في المركزين الأول والثاني.

وعاد ليل بفوز ثمين على فولفسبورغ الألماني 3-1، في حين حقق سالزبورغ المفاجأة بفوزه على إشبيلية الإسباني الأكثر خبرة منه 1-صفر.

وتصدر ليل الترتيب مع 11 نقطة مقابل 10 لسالزبورغ الذي يبلغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه.

وفي المجموعة السادسة، حالت الثلوج التي تساقطت بكثافة في منطقة برغامو شمال إيطاليا دون إقامة المباراة المقررة بين أتالانتا وفياريال الإسباني.

وضمن مانشستر يونايتد الإنكليزي صدارة المجموعة السادسة في الجولة الماضية، في حين يحتل أتالانتا المركز الثالث ويتعيّن عليه الفوز على ضيفه فياريال إذا ما أراد مرافقة الفريق الإنكليزي إلى الدور ثمن النهائي.