روسيا قلقة من النشاط الأمريكي في آسيا والمحيط الهادئ

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للصحفيين اليوم إن روسيا أعربت خلال مشاورات "2 + 2"، عن قلقها الشديد للهند تجاه النشاطات الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف لافروف، عقب محادثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، والمشاورات الروسية الهندية بين وزيري الدفاع والخارجية في البلدين بصيغة "2 + 2": "تم خلال المشاورات حديث مفيد وهادف حول مجموعة متنوعة من المواضيع، ولكن التركيز الرئيسي كان على الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تراكمت في السنوات الأخيرة عناصر عدم الاستقرار، التي تهدد بتقويض الهيكل العالمي والشامل للتعاون الذي نشأ هنا لعقود عديدة حول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأعربنا عن قلقنا البالغ لأصدقائنا الهنود بشأن النشاط الذي تقوم به الولايات المتحدة هنا تحت شعار ما يسمى باستراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ، عن طريق إنشاء هياكل تحالف مغلقة هنا".



وتابع لافروف القول: "تشاهد روسيا محاولات أمريكية لتقويض التعاون بين موسكو ونيودلهي بشأن منظومات إس -400. وهي صفقة ليست فقط رمزية، بل وتتمتع بأهمية عملية كبيرة جدا لضمان الإمكانات الدفاعية للهند. حتى الآن، يسير كل شيء حسب الخطة ويجري تنفيذ الاتفاقات. ونرى محاولات من جانب الولايات المتحدة لتقويض هذا التعاون وإرغام الهند على شراء الأسلحة الأمريكية، وكذلك الالتزام بالتصورات الأمريكية حول كيفية تطور هذه المنطقة".

وأشار لافروف إلى وجود رؤية مشتركة لدى روسيا والهند، حول ضرورة شمولية الحكومة الجديدة في أفغانستان.

المصدر: تاس