تشكيلة منتخبنا الوطني أمام نظيره الموريتاني

06-12-2021

تشكيلة منتخبنا الوطني أمام نظيره الموريتاني

تشكيلة منتخبنا الوطني أمام نظيره الموريتاني في كأس العرب

أعلن مدرب منتخب سورية لكرة القدم تيتا فاليريو تشكيلة منتخبنا لمباراته مع منتخب موريتانيا اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وضمت التشكيلة خالد الحجي عثمان ومحمد صهيوني وثائر كروما ومؤيد الخولي وعمرو جنيات وأوليفر قسكو ويوسف محمد ومحمد العنز وورد السلامة ومحمود البحر ومحمد عثمان.

وكان منتخبنا فاز على نظيره التونسي بهدفين دون رد في الجولة الثانية بينما خسر أمام منتخب الإمارات في الجولة الأولى بهدفين لهدف.

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