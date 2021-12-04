إصابة مدنيين اثنين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في مورك

أصيب مدنيان بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مدينة مورك بريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن لغماً أرضياً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في مدينة مورك بالريف الشمالي للمحافظة ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح تم نقلهما إلى المشفى.

واستشهد مواطن وأصيب اثنان آخران أمس بانفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) في محيط وادي العذيب بالقرب من سد السيب بريف حماة الشرقي.

