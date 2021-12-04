04-12-2021
إصابة مدنيين اثنين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في مورك
أصيب مدنيان بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مدينة مورك بريف حماة الشمالي.
وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن لغماً أرضياً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في مدينة مورك بالريف الشمالي للمحافظة ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح تم نقلهما إلى المشفى.
واستشهد مواطن وأصيب اثنان آخران أمس بانفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) في محيط وادي العذيب بالقرب من سد السيب بريف حماة الشرقي.
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