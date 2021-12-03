تعرف إلى فوائد فيتامين ب17 المذهلة ومصادره الطبيعية

يشتهر فيتامين ب17 باسمه التجاري “أميغدالين أو ليترييل” ، وأثبتت معظم الدراسات التي أجريت حوله أنه ضروري لصحة الجسم، حيث إن له العديد من الفوائد المسؤولة عن السلامة العامة، والوقاية من العديد من الأمراض. كما أنه متوفر في أنواع مختلفة من الأطعمة.

مصادر طبيعية:

-بذور بعض الفواكه؛ مثل: بذور التفاح، والخوخ، والمشمش، والبرقوق، والكمثرى، والكرز.



-بعض الفواكه؛ مثل: التوت بكافة أنواعه، والفراولة، وعنب الثعلب.

-بذور الكتان، والنكتارين، واليقطين، والحنطة السوداء.

-المكسرات؛ مثل: اللوز المر، والكاجو، والمكادميا.

– بعض أنواع البراعم، مثل: براعم الخيزران، والبرسيم، وبراعم الحمص الأخضر.

– بعض النباتات الورقية؛ مثل: السبانخ، ونبات الكافور، وأوراق البرسيم.

-بعض أنواع البقوليات، مثل الفاصولياء الحمراء والسوداء، والفول الأخضر، والحمص.

– مختلف أنواع البطاطا الحلوة.

– يطرد السموم من الجسم، ويخلصه منها يقوي جهاز المناعة، ويحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض الناتجة عن نقص المناعة.

– ينشط الجسم، ويزيد حيويته.

-يحافظ على ضغط الدم ضمن مستوياته الطبيعية.

-يحمي عضلة القلب من التعرض للجلطات الدموية.

– يخفف آلام الالتهابات، مثل: التهابات المفاصل.

-يقي من الإصابة بمرض السرطان، فهو يحتوي على مادة السيانيد؛ وهي إحدى المواد الطبيعية التي تدمر الخلايا السرطانية.