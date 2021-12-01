01-12-2021
إصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في محيط مدينة الباب
أصيب مدنيان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في محيط مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بريف حلب الشمالي الشرقي.
وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة تم زرعها بسيارة انفجرت في محيط مدينة الباب الريف الشمالي الشرقي ما أسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع اضرار مادية بالممتلكات.
واستشهد طفلان أمس الأول بانفجار قنبلة في قرية الحلونجي بريف حلب الشمالي التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.
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