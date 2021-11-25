دنان وعبه جي يشاركان في تحكيم مباريات كرة السلة

شارك الحكمان السوريان صلاح دنان ومحمد عبه جي في تحكيم مباريات منتخب سورية بكرة السلة الودية الاستعدادية لتصفيات كأس العالم التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال الحكم دنان إن تحكيم مباريات على مستوى عال مفيد لحكامنا المحليين لأنها تعطيهم خبرة إضافية وتساعدهم على رفع مستواهم الفني ما ينعكس إيجاباً على بطولاتنا المحلية لافتاً إلى أنه وزميله عبه جي حكما ثلاث مباريات ضمن المعسكر التحضيري للمنتخب لتصفيات كأس العالم أمام المنتخب الإيراني وفريقي شميدير وشهرداري كركان.

بدوره الحكم عبه جي أوضح أن الاحتكاك مع حكام دوليين في إدارة المباريات يعطي دفعاً معنوياً قوياً لبذل المزيد من الجهد للوصول للإشارة الدولية التي نسعى للحصول عليها حين تكتمل الشروط المؤهلة للظفر بها.

يشار إلى أن الحكمين دنان وعبه جي ضمن بعثة منتخب سورية لكرة السلة الذي سيفتتح مشواره غداً في تصفيات كأس العالم بلقائه منتخب كازخستان غداً عند الساعة الرابعة عصراً.

يذكر أن الحكم صلاح دنان 27 عاماً خريج كلية الاقتصاد وحكم درجة أولى منذ عام 2013 وحكم طاولة دولي تابع لاتحاد الدولي فيبا منذ 2017 وإحصائي دولي منذ عام 2017 وهو حاصل على شهادة دولية في تنظيم بطولات كرة السلة 2019 بينما الحكم محمد عبه جي 36 عاماً وهو خريج كلية الاقتصاد وحكم درجة أولى.

