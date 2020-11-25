51 ضبطا تموينيا في اللاذقية

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم 51 ضبطا تموينيا بحق عدد من الفعاليات التجارية والمخابز لارتكاب اصحابها مخالفات غير مشروعة خلال نشاطها.



وبحسب دائرة حماية المستهلك باللاذقية تم اغلاق منشأة في حي العائدين تقوم بانتاج المواد الغذائية بدون مراعاة شروط الصحة والنظافة إضافة إلى الغش والتدليس في بطاقة البيان ومصادرة الكمية واحالة الضبط الى القضاء المختص..



كما تم تنظيم ضبوط تموينية بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر بحق كل من م . ع في سوق العنابة و ع ش في شارع القوتلي و م . ع سوبرماركت عليو.



و طالت الضبوط محل م..ع على طريق الحرش لوجود حشرات بالسميد, وكذلك تقاضي اجر زائد تكاسي عمومي.



وشملت الضبوط ايضا مخبز غزال بمخالفة نقص وزن الخبز المعد للبيع ونقع الخبز في العجانة و مخبزي حسين محمد و غياث خدام بمخالفة بيع الخبز بدون كيس و ضبوط بحق عدد من المعتمدين بمخالفة بيع الخبز خارج البطاقة والاتجار بالغاز المنزلي والصناعي