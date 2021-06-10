477 مليوناً لإعادة تأهيل 15 مدرسة بالقنيطرة

بيّن رئيس دائرة الأبنية المدرسية في تربية القنيطرة المهندس عمر عمر تخصيص 400 مليون ليرة من لجنة إعادة الإعمار من أجل تأهيل 11 مدرسة تابعة للمديرية، منوهاً بأن المدارس المراد تأهيلها تقع على أرض المحافظة و تم اختيار المدارس الأقل ضرراً و تحتاج المديرية الى تفعيلها و استثمارها في العام الدراسي القادم .



و أشار رئيس دائرة الأبنية المدرسية الى أن الكشوف التقديرية لصيانة المدارس ودفاتر الشروط الفنية و الحقوقية و المالية بحاجة الى تصديق من الهيئة العامة لأبنية التعليم في وزارة التربية من أجل الاعلان عنها للبدء بأعمال التعاقد لتلك المشاريع أصولاً، مضيفاً أن قيمة أعلى كشف نحو 100 مليون و ذلك لتأهيل مدرسة الشهيد أحمد العر في بلدة جبا، وأدنى كشف بقيمة 11 مليوناً لتأهيل مدرسة الرفيد الثانية في ريف المحافظة الجنوبي، وتنفيذ المشاريع سيتم خلال العطلة الصيفية وقبل دوام الطلاب و مدة التنفيذ تتراوح بين شهر وشهرين فقط لكل مدرسة.



ولفت عمر إلى مشاريع الموازنة الاستثمارية لتربية القنيطرة و البالغة نحو 77,4 مليون، منوهاً بإعداد الكشوف التقديرية لصيانة وتأهيل أربع مدارس تابعة للمديرية على أرض تجمعات دمشق و ريفها، و بانتظار تصديق الكشوف التقديرية والموافقة على الإعلان من قبل محافظة القنيطرة من أجل متابعة اجراء التعاقد اصولاً والمباشرة فيها.