442 مليون ليرة قيمة الأعمال التي نفذتها السورية للشبكات بالمنطقة الوسطى

بلغت نسبة الإنجاز في خطة فرع المنطقة الوسطى في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات “السورية للشبكات” خلال النصف الأول من العام الحالي 88 بالمئة.



وبين المهندس حيدر النقري مدير الفرع أنه تم خلال الفترة المذكورة تنفيذ أعمال بقيمة 442 مليون ليرة من أصل المخطط البالغ 550 مليون ليرة مشيراً إلى أن أهم الأعمال المنفذة شملت تغذية مقاسم المستثمرين في المدينة الصناعية بحسياء وإعادة تأهيل خطوط التوتر المتوسط والمنخفض في منطقة الصوانة وإعادة تأهيل خطوط التوتر المنخفض والإنارة في سوق الهال وتنفيذ أعمال كهربائية في محطة خنيفيس كمرحلة أولى وتقديم وتركيب عدادات تكاسى الأجرة.



ولفت النقري إلى وجود صعوبات تعترض العمل ومنها صعوبة تأمين المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع في ظل عدم استقرار الأسعار ونقص اليد العاملة.