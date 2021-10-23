4 طن مخللات فاسدة تضبطها رقابة ريف دمشق

ضبط عناصر الرقابة التموينية في محافظة ريف دمشق معملاً لصناعة المخللات في منطقة خربة الورد بحوزته كمية 40 برميل زنة الواحد 100 كغ من مخللات الخيار والقرنبيط والزيتون فاسدة ورائحتها كريهة وتحتوي على ديدان حية



وقال سائر سليمان شيحا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق ان هذه الكميات المضبوطه والفاسدة والبالغه (٤ )طن لوتسربت الى الاسواق وانتشرت في المطاعم والبيوت كم هنالك طفل سيأكل منها وكم هنالك شخص سيصاب بالامراض ونتساءل ونستغرب كثرة الامراض المنتشرة وهي بسبب هؤلاء الفاسدين الذين لايفكرون سوى بجمع المال على حساب صحة اطفالنا وصحتنا



تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وإحالته الى القضاء المختص وحجز المواد الفاسدة لإتلافها أصولاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021