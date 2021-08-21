4 شهداء للحشد الشعبي بعد اشتباكات مع داعش في الطارمية

استشهد 4 عناصر للحشد الشعبي العراقي إثر هجومٍ على مقره في منطقة الطارمية شمالي بغداد.



وصدّ الحشد الشعبي "هجوماً لداعش في منطقة المشاهدة شمالي بغداد"، مشيراً إلى أن "الاشتباكات مع المهاجمين لم تنته بعد".



وقالت هيئة الحشد الشعبي، اليوم، في بيان، إنها "تزف 4 شهداء، وعدة جرحى من المقاتلين بمواجهة أخرى ضد تنظيم "داعش" الإجرامي في قضاء الطارمية شمالي بغداد".



وبحسب البيان، "تأتي العملية الإرهابية في وقت تدخل عمليات الحشد الأمنية لتطهير مناطق القضاء أسبوعها الثاني"، مشيراً إلى أنه "الإرهاب ما يزال ينشط ويتحرك على تخوم العاصمة وفي أخطر منطقة فاصلة بين بغداد وصلاح الدين والأنبار".



وكان أعلن الحشد الشعبي العراقي، يوم أمس، عن إحباط كمين إرهابي لاستهداف مقاتليه في الطارمية شمالي العاصمة العراقية بغداد.



وذكرت مديرية إعلام الحشد، في بيان، أن "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، عالجت منزلاً مفخخاً نُصب ككمين للقوات المتقدمة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".



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