3400 عقد لزراعة الشوندر السكري في الغاب

بيَّنَ المدير العام لشركة سكر تل سلحب في حماة، المهندس إبراهيم نصرة أن عدد العقود التي أبرمتها الشركة مع مزارعي الشوندر السكري بلغ حتى تاريخه نحو 3400 عقد بمساحة أكثر من 3 آلاف هكتار.



وأوضح أنه تم تمديد فترة التعاقد مع المزارعين أسبوعًا إضافيًّا أي من 25 الجاري إلى 31 منه.



ولفت نصرة إلى أن إقبال المزارعين على التعاقد لزراعة الشوندر جيد جدًا وخصوصًا بعد لقاء وزير الصناعة بهم الأسبوع الماضي وتأكيده توفير كل مستلزمات زراعته لهم، مع احتمال رفع السعر التشجيعي المبدئي للطن وفق أسعار السوق الرائجة بموسم التسويق.



وأشار إلى أن المساحة التي تحقق جدوى تشغيلية للمعمل هي نحو 6 آلاف هكتار وإنتاج نحو 400 ألف طن.





الوطن