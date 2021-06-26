3 إغلاقات و32 ضبطاً تموينياً في حماة

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة 32 ضبطاً لارتكاب أصحابها مخالفات تتعلق بالغش و التلاعب بخبز المواطنين

وطالت الضبوط مخبز(قرية بحرة،قرية أيو،قرية جرنية العاصي) لقيامه بإنتاج وتوزيع ربط خبز ناقص الوزن وسيء الصنع .





كما طالت محطة الخندق بنقص الكيل بمقدار 1.98 لتر في كل 20 لتر مازوت و مستثمر محطة محروقات الحايك بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل في المحطة،و مستثمر محطة محروقات شطحة بمخالفة تقاضي أسعار زائدة للبنزين





كما طالت الضبوط /ع باشا / بمخالفة إبراز فواتير غير نظامية و /م هبطه-ظ حيدر/ بمخالفة استخدام الخبز التمويني ضمن مطعمه و منشأة لبانة للمنظفات بمخالفة حيازة كميات كبيرة من العبوات ومواد التنظيف يقوم صاحب المنشأة بوضع تاريخين للإنتاج على العبوات و /ع زلوخ /بمخالفة إنتاج عصير صنعي مخالف لبطاقة البيان وبدون الحصول على الترخيص اللازم واستخدام سجل تجاري عائد للغير.





إضافة إلى ضبوط عدم إعلان،وعدم تداول فواتير،و البيع بسعر زائد وتقاضي بدل خدمات وأجور زائدة وسحب عينات غذائية لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات.



وتم تنفيذ 3 إغلاقات لفعاليات تجارية.