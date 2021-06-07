26 ألف طن تقديرات أولية من محصول القمح في طرطوس

على مساحة ١٦٥٥٤ ألف هكتار من محافظة طرطوس، بدأ المزارعون بحصاد محصول القمح الذي أولته الحكومة هذا العام دعماً كبيراً بوصفه عام القمح، وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين من جهة، ورفع سعر شراء كيلو القمح من جهة أخرى.



وأكد مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس أن تباشير الإنتاج الأولية لموسم القمح في المحافظة جيدة، مشيراً إلى أن تقديرات الإنتاج الأولية تبلغ نحو ٢٦ ألف طن من القمح.



وأوضح يونس أن المساحة الإجمالية المزروعة بالقمح في طرطوس للعام الحالي بلغت ١٦٥٥٤ ألف هكتاراً، موزعة بين مساحة مخطط لها تبلغ ١١٨٠٤ ألف هكتاراً بين سقي وبعل، ومساحة تبلغ ٤٣١٦ هكتاراً زراعة تحميلية حيث قام المزارعون بزراعة القمح تحت الأشجار في أراضيهم.



ولفت يونس إلى أنه بناءً على الاهتمام الحكومي والتشديد على زراعة كل شبر من الأراضي بالقمح، والتوجيه بتقديم التسهيلات كافة والدعم للمزارعين، فقد تم تشكيل لجان متابعة في المحافظة لتسهيل تسليم أكياس الخيش، وتأمين مازوت الحصادات والسيارات الناقلة لمادة القمح.



كما بيّن يونس أن دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة بدأت عملية حصاد محصول القمح (صنف دوما ٣) المزروع في الأراضي القابلة للزراعة وغيرال شاغرة في المراكز الزراعية التابعة لدائرة الإنتاج النباتي والبالغ مساحتها /٢٤٥ /دونم، حيث سيتم تسليم الحبوب الناتجة إلى فرع الحبوب أصولاً فور الانتهاء من الحصاد وتعبئة الحبوب بالأكياس وإغلاقها.



بدوره، مدير فرع السورية للحبوب في طرطوس المهندس حسان سليمان، أوضح أن الفرع بدأ باستلام الأقماح من المزارعين، وأن هناك إقبال كبير من المزارعين على شراء أكياس الخيش وتسجيل اسماءهم بالدور لتسليم محصولهم إلى مركز الحبوب.



ولفت سليمان إلى أن المركز يشتري كيلو القمح من المزارعين بسعر تشجيعي بلغ ٩٠٠ ليرة وهو ضعف سعر العام الماضي، مبيناً أن هذا السعر شجع المزارعين على زيادة الإقبال على زراعة القمح، ناهيك عن التسهيلات التي تم تقديمها للمزارعين كتأمين مازوت الحصادات والسيارات الناقلة لمادة القمح، وتبسيط الإجراءات بمركز الإستلام.



صفاء علي