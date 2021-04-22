214 ليرة تكلفة إنتاج كيلو الخبز في القطاع الخاص

أعدت الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والصفيحة في محافظة ريف دمشق دراسة حول تكاليف إنتاج كيلو الخبز.



وقد جاء في الدراسة أن تكلفة إنتاج كيلو غرام التمويني من الخبز تصل إلى 214.7 ليرة.



وطالب رئيس الجمعية نعيم الطويل الجهات المختصة بإنصاف الحرفيين وتعويضهم عن الخسائر التي يتحملونها مع الأسعار الجديدة للمواد الداخلة في صناعة الخبز.



جاء في الدراسة المعدة أن ثمن المواد الأولية الداخلة في تصنيع طن واحد من الدقيق بوزن فعلي يصل إلى 990 كغ تبلغ 6909 ليرات تتوزع على ثمن طن الدقيق، وأجور النقل والخميرة والملح والمازوت .



إضافة إلى تكاليف التصنيع التي حددتها الدراسة بمبلغ يصل إلى 158550 ليرة للطن الواحد من أجور يد عاملة وتأمينات اجتماعية وصيانة مولدة وغيار زيت، إضافة إلى كهرباء ومياه وهاتف وصيانة واهتلاكات الآلات وقطع الغيار، إضافة إلى ريعية رأس المال وأجور العقارات.



وبين الطويل أن سعر كيس النايلون يصل إلى 45 ليرة، ليرفع تكلفة الربطة من 169.7 ليرة إلى 214.7 ليرة وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، قد سمح مؤخراً، للأفران المستثمرة من خلال مشرفين بتعبئة ربطتي الخبز بكيس نايلون واحد، وكذلك الحال مع المخابز التموينية الخاصة حيث سمح لها بتعبئة ربطتين إلى ثلاثة في كيس واحد.



وقد أكد أمين سر الجمعية محمد فهد صفر أن سعر كيلو الأكياس ارتفع من ثلاثة آلاف ليرة في تشرين الثاني إلى 12 ألف ليرة مؤخراً، قبل أن ينخفض إلى تسعة آلاف ليرة.وأكد صفر أن المخصصات التي تصلهم لا تكفي فهم يشترون المحروقات غالباً من السوق الحر، إضافة إلى أن الخميرة التي يحصلون عليها بسعر مدعوم غير كافية أيضاً، الأمر الذي يضطرهم لشرائها من السوق السوداء بسعر أعلى، حيث يصل سعر كرتونة الخميرة الحرة إلى 100 ألف ليرة، بينما لا تتجاوز تسعيرتها المدعومة 8 آلاف ليرة.



يذكر أن عدد الأفران في ريف دمشق يصل إلى 170 فرناً، تعمل معظمها باستثناء 6 أفران ما زالت متوقفة نتيجة أضرار أصابتها خلال سنوات الحرب على سورية.







تشرين