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“انستغرام” تكشف عن تحديث جديد خاص بالمعلنين

كشف تقرير لموقع “تايمز نيوز ناو” أن موقع “انستغرام” أصبح يسمح الآن للمعلنين بإنشاء إعلانات دعائية sponsored ads من حسابات المستخدمين، كجزء من تحديثه لإعلانات العلامات التجارية، والتي تم الكشف عنها العام الماضي، مع إعطاء المؤثرين “الانفلونسرز” القدرة على تحديد متى تتم رعاية منشوراتهم من قبل شركة أو علامة تجارية.

وتتمتع العلامات التجارية الآن بقدر أكبر من المرونة مع قيود أقل عندما تريد نشر إعلانات للعلامات التجارية المرتبطة بها، وتم تصميم هذه الطريقة الجديدة مع وضع قدرة المنشئ على التحكم في المحتوى بالاعتبار، إذ يمكن لمنشئي المحتوى الموافقة على أي إعلانات منشورة أو إيقافها مؤقتاً.

تظهر الإعلانات تمامًا مثل المشاركات المنشورة من حساب المستخدم، مع علامة “شراكة مدفوعة مع اسم العلامة التجارية”، ويمكن أن تتضمن إعلانات العلامات التجارية في “القصص” الآن عناصر قابلة للضغط، مثل التاغات والموقع والهاشتاغات.

وقال “انستغرام”: “نريد أن تتمتع العلامات التجارية بإمكانية الوصول إلى إبداعات القصص الأصلية والأصيلة لتجربة القصص”.

جدير بالذكر كان يتطلب إنشاء الإعلانات قدرًا كبيرًا من التنسيق بين المؤثر أو المبدع والعلامة التجارية، إذ كان ينشر المحتوى كمنشور أولاً، ثم تنتقل العلامة التجارية عبر انستغرام للترويج له كإعلان، لكن الآن يهدف انستغرام إلى تبسيط العملية على كلا الجانبين.