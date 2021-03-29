“أنستغرام”.. التطبيق الأكثر استغلالاً لبيانات المستخدمين

اكتشفت شركة التخزين السحابي “pCloud” أن تطبيق “إنستغرام” هو التطبيق الأكثر استغلالاً واستخداماً لبيانات المستخدمين، وفق تحديث الخصوصية الذي فرضته مؤخراً شركة “آبل” وطالبت التطبيقات بالكشف عن مدى استخدامهم للبيانات.



وجد التحليل بحسب ما نشر موقع “ذا إندبندنت”، أن إنستغرام تجمع 79% من البيانات الشخصية لمستخدميها وتشاركها مع أطراف ثالثة، ومن ضمن ذلك سجل البحث والموقع وجهات الاتصال والمعلومات المالية.



وقال إيفان ديميتروف، وهو مدير رقمي في “pCloud”: “أي معلومات توافق على أن يجمعها أحد التطبيقات عند التسجيل يمكن تحليلها لمصلحتهم وحتى مشاركتها”.



وأضاف: “كل شيء بدءاً من سجل التصفح، إلى موقعك، وَتفاصيل حسابك المصرفي، وتفاصيل الاتصال الخاصة بك، ومستويات لياقتك يمكن أن يكون ذا قيمة للتطبيقات لتخزينها أو استخدامها أو بيعها”.



وتابع ديميتروف: “مع وجود أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً، من دواعي القلق أن إنستغرام هو مركز لمشاركة مثل هذا الكم الهائل من بيانات المستخدمين”.



وبحسب تحليل “pCloud” أتى في المركز الثاني باستخدام البيانات تطبيق “فيسبوك”، وهو المالك لتطبيق إنستغرام.



حيث يشارك التطبيق 57% من بيانات مستخدميه مع أطراف ثالثة، كما سجلت تطبيقات توصيل الطعام مثل “أوبر إيتس” نتائج سيئة، والذي ظهر في المراكز العشرة الأولى إلى جانب “لينكدإن” و”يوتيوب” و”إي باي”.



أمّا التطبيقات التي تحمي بيانات مستخدميها فكانت تطبيقات المراسلة التي تركز على الخصوصية “سيغنال” و”تليغرام”، إضافة إلى خدمات البث عبر الإنترنت مثل “نتفليكس” التي كانت هي الأشد حمايةً لبيانات المستخدمين.