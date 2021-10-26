/١٣/طناً من الفروج الفاسد تضبطها رقابة حماة

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة في أحد البرادات التابعة للمدعو (ر.جواش) بمخالفة حيازة كمية 13 طن من الفروج المذبوح والمنظف والمحفوظ بطريقة الصعق بطريقة غير صحيحة

وقد ظهرت علائم الفساد عليه من خلال ظهور الرائحة الكريهة وتغير اللون وظهور بقع عفن أخضر مزرق.

تم سحب عينات أصولا وجرى تحليلها بمخابر المديرية ومخابر مديرية الصحة وأثبتت وجود جراثيم العنقوديات الذهبية وعفن الفطر المكنسي وهي غير صالحة للإستهلاك البشري تم إتلاف الكميات أصولاً عبر ضواغط القمامة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١.