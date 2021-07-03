وفد حكومي للاطلاع على المشاريع الخدمية والاستثمارية والاقتصادية في اللاذقية

بدأ وفد حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس جولة في محافظة اللاذقية للاطلاع على متابعة تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والاستثمارية والاقتصادية.



واطلع المهندس عرنوس على سير العمل بمحطة نبع السن الذي يعتبر المصدر الرئيس لمياه الشـرب في محافظة اللاذقية



و نبع السن يؤمن حوالي 80 %من حاجة اللاذقية من مياه الشرب بكمية تتراوح بين 300 و 320 ألف متر مكعب يومياً فيما يتم تأمين الباقي من آبار وينابيع محلية بكمية تتراوح بين 70 و80 ألف متر مكعب يومياً.

كما تفقد الوفد الحكومي الذي يزور محافظة اللاذقية سير الأعمال في مشروع المتحلق بمدينة القرداحة ونسب الانجاز والمراحل التي وصل إليها المشروع.

والمشروع من تنفيذ فرع مؤسسة الاسكان العسكرية 2 بطول ٢٣٠٠ متر وعرض ٢٤ متراً.. ويبدأ من اوتستراد الفندق وينتهي في حي بيت علوش وهو ملحوظ على المخطط التنظيمي للمدينة.





كما اطلع عرنوس والوفد الوزاري المرافق له على سير العمل في مشروع المطمر الصحي في قاسية والمراحل التي وصل إليها تمهيداً لوضعه في الاستثمار.



ويمتد المطمر على مساحة /٧٢ /هكتاراً ويتألف من خليتين معدتين للطمر ومجموعة مباني ومرافق ملحقة به.. وبلغت قيمة الأعمال المنفذة الإجمالية حتى الآن حوالي 3,750 مليار ليرة سورية.





وتفقد الوفد مراحل وسير العمل في استكمال إنشاء سد برادون بريف اللاذقية الشمالي الشرقي،حيث تم الاطلاع خلال الجولة على معوقات التنفيذ والحلول المتبعة من قبل الشركة المنفذة وجهة الإشراف على أرض الواقع في التعامل مع استكمال أعمال السد.