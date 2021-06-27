وفاة 3 مدنيين بينهم طفلة جرّاء انفجار عبوة ناسفة بمدينة عفرين المحتلّة

لقي 3 مدنيين حتفهم بينهم طفلة جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين المحتلّة بريف حلب.



وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن “انفجاراً عنيفاً وقع في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركي ناتج عن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة على طريق اعزاز قرب دوار كاوا الحداد ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفلة إضافة إلى وقوع جرحى.



يُذكر أن مجهولين فجروا سيارة مفخخة كانت مركونة وسط مدينة عفرين المحتلّة في أيار الماضي ، ما أسفر عن جرح 5 أطفال كانوا يلعبون حول السيارة.



وتسود في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات مدعومة من الاحتلال التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات المجموعات المسلّحة ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.