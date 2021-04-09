وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية

أعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية.



ونعت الصفحة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية في تغريدة لها على "تويتر"، الأمير فيليب، عن عمر يناهز 99 عاما.



وجاء في البيان الذي أعلنه قصر باكنغهام، اليوم في بريطانيا: "أعلنت جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة".



وأضاف البيان "توفي سموه بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور".

وتزوج الأمير فيليب من الأميرة إليزابيث عام 1947، قبل خمس سنوات من اعتلائها العرش البريطاني.



وبحسب "بي بي سي"، يعتبر هذا الزواج من أطول العلاقات المستمرة في تاريخ العرش البريطاني، ونتج عنه أربعة أبناء وثمانية أحفاد و10 أبناء أحفاد.





وغادر زوج ملكة بريطانيا، الأمير فيليب، المستشفى في العاصمة لندن، في منتصف الشهر الماضي، بعد أن أمضى 4 أسابيع في العلاج من عدوى وأجرى عملية في القلب.



وقال شاهد لوكالة "رويترز" إن "دوق إدنبره" غادر مستشفى الملك إدوارد بعد وقت قصير من الساعة 10.30 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، وتم اصطحابه إلى سيارة وهو يجلس على كرسي متحرك، وعاد إلى قلعة وندسور، المقر الملكي غرب لندن، وهو يلوح لمن كانوا بالخارج عند وصوله.



ومنذ دخول الأمير فيليب إلى المستشفى للعلاج، لم يزره علنا سوى نجله الأكبر الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني.



وتم إدخال "دوق إدنبره" إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في 16 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن شعر بتوعك وتلقى العلاج من مرض غير محدد، ولكنه ليس مرتبطا بفيروس "كورونا" المستجد.



وولد فيليب المنحدر من أصول ملكية يونانية ودانماركية في جزيرة كورفو اليونانية، على طاولة مطبخ في العاشر من حزيران 1921.



وفي سن 18 شهراً، تم تهريبه على سفينة بريطانية مع أهله وشقيقاته الأربع، وقت الإطاحة بعمه ملك اليونان.



وكان عمره 18 عاماً عندما التقى للمرة الأولى الشابة إليزابيث، التي كانت عمرها في ذلك الوقت 13 عاما، قبل زواجهما سنة 1947، والذي أثمر 4 أبناء: تشارلز وآن وأندرو وإدوارد



فيليب هو الابن الأصغر لملك اليونان جورج الأول، أما والدته فهي الأميرة أليس، أميرة باتنبيرغ، وهي ابنة الأمير لويس، أمير باتنبيرغ، وشقيقة إيرل ماونتباتن، وابنة حفيدة الملكة فيكتوريا.



بعد انقلاب عام 1922، أُبعد والده عن اليونان بقرار من محكمة ثورية. ونقلت سفينة حربية بريطانية أرسلها ابن عمه الثاني، ملك بريطانيا جورج الخامس، العائلة إلى فرنسا. وقضى الطفل فيليب معظم فترة الرحلة داخل مهد مؤقت صُنع من خشب صندوق لنقل البرتقال.



كان فيليب الابن الأصغر والصبي الوحيد في الأسرة فكان محاطاً في طفولته بالرعاية والحنان.



بدأ فيليب تعليمه في فرنسا، ولكن في سن السابعة، ذهب للعيش مع أقاربه من أسرة مونتباتن في انجلترا ودخل المدرسة الابتدائية في مقاطعة سَري.



وبحلول ذلك الوقت تبين أن والدته تعاني من انفصام الشخصية ( شيزوفرينيا) ووضعت في أحد المصحات. ولم يكن لفيليب الصغير اتصال يذكر بوالدته خلال فترة طفولته.



في عام 1933 أرسل الى مدرسة "شول شلوس سالم" في جنوب ألمانيا، التي كانت تدار من قبل الرائد في مجال التعليم كورت هان. لكن في غضون أشهر، اضطر هان اليهودي إلى الفرار من القمع النازي. وانتقل إلى اسكتلندا حيث أسس مدرسة "غوردونستون"، والتي انتقل إليها فيليب بعد قضائه فصلين دراسيين فقط في ألمانيا.



كان النظام الاسبارطي (نسبة إلى نظام التأهيل البدني والعسكري الصارم في مدينة اسبارطة القديمة) في غوردونستون الذي ينمي الاعتماد على الذات، بيئة مثالية لصبي في سن المراهقة، انفصل عن والديه، ويعاني من الوحدة إلى حد بعيد.



ومع اقتراب نذر الحرب العالمية الثانية، قرر فيليب الالتحاق بالخدمة العسكرية. وأراد الانضمام إلى سلاح الجو الملكي، لكنه انتسب إلى البحرية إذ أن لأسرة والدته تاريخ حافل في البحرية، وأصبح طالباً في الكلية البحرية الملكية في دارتموث.



وخلال وجوده هناك، أوكلت إليه مهمة مرافقة الأميرتين الشابتين، إليزابيث ومارغريت، أثناء قيام الملك جورج السادس والملكة إليزابيث بجولة في الكلية.



وحسب شهود عيان، تباهى فيليب بنفسه كثيراً، وترك هذا اللقاء انطباعاً عميقاً لدى الأميرة إليزابيث التي كان عمرها 13 عاماً حينها.



وسرعان ما برز فيليب في الكلية كطالب متميز وواعد وجاء في المرتبة الأولى بين زملائه في كانون الثاني عام 1940 وشارك في العمليات العسكرية للمرة الأولى في المحيط الهندي.



انتقل فيليب للعمل على متن السفينة الحربية "فاليانت" في أسطول البحر المتوسط، حيث ورد اسمه في البرقيات العسكرية من باب الإشادة بشجاعته وذلك لدوره في معركة "كيب ماتابان" عام 1941. وكان فيليب الضابط المسؤول عن كشافات السفينة، فلعب دوراً حاسماً في تلك المعركة الليلية.



وبحلول تشرين الأول عام 1942، كان واحداً من أصغر الضباط في البحرية الملكية، يخدم على متن المدمرة "والاس".



وطوال هذه الفترة كان فيليب يتبادل مع الأميرة الشابة إليزابيث الرسائل، ووجهت له الدعوة لقضاء بعض الوقت مع الأسرة الملكية في عدة مناسبات. وبعد واحدة من هذه الزيارات، وخلال عيد الميلاد عام 1943، وضعت إليزابيث صورة فيليب، وهو في ملابس البحرية الملكية على مكتبها.



وتطورت العلاقة بينهما خلال وقت السلم، على الرغم من وجود معارضة من بعض رجال الحاشية، إذ وصفه أحدهم بأنه "خشن وسيء التصرف". لكن الأميرة الشابة كانت تحبه حباً جماً، وفي صيف عام 1946، طلب فيليب يدها من والدها للزواج.



ومع ذلك، وقبل أن يتم الإعلان عن الخطوبة، كان على فيليب أن يحصل على جنسية جديدة ولقب جديد. وتخلى عن لقبه اليوناني، وأصبح مواطناً بريطانياً وأخذ اسم والدته الإنجليزي، مونتباتن.



وقبل يوم واحد من مراسم الزواج، منحه الملك جورج السادس لقب صاحب السمو الملكي. وصبيحة الزفاف، خلع عليه ألقاب دوق أدنبره وإيرل ميريونيث وبارون غرينويش.