وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن استهداف الجيش الإسرائيلي لمركبة على الحدود السورية اللبنانية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة إسرائيلية استهدفت مركبة آلية على الحدود السورية اللبنانية.



ونقلت وسائل إعلام عبرية “جورزاليم بوست” عن مصادر لبنانية بأن طائرة إسرائيلية استهدفت اليوم الجمعة مركبة آلية على الحدود السورية اللبنانية كانت تقل أسلحة.



وقال موقع “lbci” اللبناني إن الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف آلية معدة للتهريب في منطقة الجنطلية داخل الأراضي السورية المحاذية لمنطقة الهرمل في شمال لبنان، واقتصرت الأضرار على الماديات.



وبحسب موقع “الجديد” اللبناني، سُمع دوي انفجار عند الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم الجمعة في بلدة الجنطلية السورية في ريف القصير، وأشارت المعلومات إلى ان الصوت ناجم عن استهداف الطيران الاسرائيلي لسيارة من نوع بيك آب.



وأفاد سكان منطقة (الهرمل) بأنه سُمع دوي انفجار عنيف ترددت أصداؤه في القرى المحاذية لمدينة الهرمل.



إلى ذلك أفادت مراسلتنا في القدس بورود أنباء عن استهداف وحدات الجيش الإسرائيلي لمركبة على الحدود مع لبنان.

وكالات