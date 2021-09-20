وزير الدفاع علي أيوب في عمّان

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، أمس في عمّان، وزير الدفاع العماد علي أيوب.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية أنه جرى خلال اللقاء «بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الارهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات».



وأكد الجانبان، وفق الوكالة «استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة».



وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة الجنوبية من سوريا، تغييرات عسكرية وأمنية لافتة زادت من رقعة سيطرة الحكومة السورية الأمنية؛ وهي تطورات نسبتها مصادر معارضة إلى توافقات جديدة ترعاها الأردن بغطاء إقليمي ودولي.