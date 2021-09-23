وزير الخارجية الأميركي يلتقي نظيره المصري في نيويورك

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بنظيره المصري سامح شكري، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، إنّ "اللقاء تضمّن مناقشة أبرز الأوجه السياسية والأمنية والاقتصادية في العلاقات الثنائية، في إطار ما يجمع كل من مصر والولايات المتحدة من علاقات تاريخية ومتشعبة وطيدة وشراكة استراتيجية وثيقة، وبما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".



وأفادت مصادر إعلامية بأنّ النقاشات تضمّنت مواضيع عديدة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بفلسطين والاحتلال، والجهود الدبلوماسية بشأن ليبيا، وقيادة مصر في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، إضافةً إلى الرغبة المشتركة في مفاوضات موجّهة نحو نتائج بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.



كما أشار بلينكن إلى أنّ الشراكة مع مصر ستتعزز بخطوات من الحكومة المصرية لتحسين حمايتها لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تنفيذ تدابير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي.



يُشار إلى أنّ الجانبين اتفقا على إجراء حوار استراتيجي ثنائي لمناقشة القضايا الإقليمية وحقوق الإنسان والتعاون الأمني ​​والعلاقات الاقتصادية.



الجدير ذكره أنّ أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، انطلقت الثلاثاء الماضي، وتتناول عدّة ملفات، في مقدّمتها جائحة كورونا والمناخ، ويحضرها رؤساء أكثر من 100 دولة، وتستمر فعالياتها حتى يوم الإثنين المقبل.