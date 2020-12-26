وزير التربية: لا صحة ما يشاع عن اعتماد نظام جديد لامتحانات الشهادتين

نفى وزير التربية، دارم طباع، ما يتم إشاعته بين الطلاب عن اعتماد نظام جديد للامتحانات في الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي.



وبين أن ما تم تعميمه من جدول توزيع العلامات لتوزيع علامات طلاب الثالث الثانوي والأساسي هو قرار قديم لوزارة التربية، وهو يرتبط بموضوع إصدار الجلاء المدرسي لكل طالب، وبيان العلامات التي حصل عليها الطالب في كل فصل، لتحديد وضع كل طالب ومجموع أعماله وعلاماته، وكيفية توزيع هذه العلامات.



وأكد أنه لا علاقة لذلك بشكل مطلق في نتيجة الطلاب في امتحانات الشهادة العامة التي ستجرى كما كانت في السنوات السابقة دون أي تعديل





الوطن