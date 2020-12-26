اقتلاع أشجار الزيتون والاستيلاء على أراضٍ.. هكذا تتآمر أنقرة لتكريس الاحتلال
“قسد” تواصل الاعتقالات والتجنيد الإجباريّ.. واستهدافات تلاحق آلياتها
الدفاع الروسية: 32 خرقاً لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة
محور عين عيسى يشهد اشتباكات عنيفة وبدء حركة نزوح
الخارجية : تطالب مجدداً بعض أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم
وفاة طفل بمخيم الهول في ريف الحسكة
عدوان إسرائيلي جديد على سورية
ديبلوماسية أمريكية: سياسة واشنطن تجاه سورية عدائية وعلى بايدن أن يتجول في شوارع دمشق
تركيا تُخفّض التصعيد: عين عيسى رهن المفاوضات
ملاحقة مسؤولي وعناصر جيش الإسلام قضائياً في أوربا
تسوية جديدة في درعا.. هل ستعالج التسوية الثغرات السابقة؟
تسوية أوضاع المئات من أبناء محافظة درعا
الرئيس الأسد يزور مركز خدمة المواطن الالكتروني
منحة ٥٠ الف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات
مسلحو تركيا يختطفون 150 مدني في عفرين بعد محاصرتهم المدينة

وزير التربية: لا صحة ما يشاع عن اعتماد نظام جديد لامتحانات الشهادتين

نفى وزير التربية، دارم طباع، ما يتم إشاعته بين الطلاب عن اعتماد نظام جديد للامتحانات في الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي.

وبين أن ما تم تعميمه من جدول توزيع العلامات لتوزيع علامات طلاب الثالث الثانوي والأساسي هو قرار قديم لوزارة التربية، وهو يرتبط بموضوع إصدار الجلاء المدرسي لكل طالب، وبيان العلامات التي حصل عليها الطالب في كل فصل، لتحديد وضع كل طالب ومجموع أعماله وعلاماته، وكيفية توزيع هذه العلامات.

وأكد أنه لا علاقة لذلك بشكل مطلق في نتيجة الطلاب في امتحانات الشهادة العامة التي ستجرى كما كانت في السنوات السابقة دون أي تعديل


الوطن