وزير الاقتصاد: مليون طن من القمح الروسي ستصل إلى سوريا قبل نهاية العام

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل إنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري.



كلام الخليل جاء رداً على سؤال لوكالة “نوفوستي” الروسية حول إمدادات القمح من روسيا إلى سوريا في 2021، خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قائلاً: “مليون طن، سيكون هناك عدة شحنات”.



وكان السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر إيفيموف ذكر، نهاية أيار الماضي، أن روسيا تعتزم توريد ما يصل إلى مليون طن من القمح إلى سوريا في هذا العام (2021).



وذكر إيفيموف أن “روسيا وردت نحو 350 ألف طن من القمح إلى سوريا منذ آذار الماضي”، وفقا لما نقلته وكالة “إنترفاكس”.



يذكر أن الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة قمح وثروات الجزيرة السورية ونقلها إلى خارج البلاد، وآخرها قافلة مؤلفة من 38 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع تل علو إلى شمال العراق، 27 أيار الجاري.