وزارة الصحة تبشر السوريين.. أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا تشهد انخفاضاً

أعلنت وزارة الصحة السورية عن انخفاض أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا، عبر مسحات الـ PCR ووفق ما تظهره قراءة بيانات الوزارة المعلنة.



وشهد عدد الإصابات المسجلة منذ منتصف شهر كانون الثاني الجاري حتى اليوم، انخفاضاً مقارنة بالأعداد المسجلة منذ بداية الشهر حتى منتصفه، وبلغ عدد المصابين منذ بداية الشهر حتى الخامس عشر منه 1508 إصابات مقابل 1238 إصابة سجلت في الـ 15 يوماً الثانية من الشهر نفسه، ما يبين انخفاض عدد الحالات المسجلة 270 إصابة.



من جانبه، أشار مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة، الدكتور توفيق حسابا، إلى أن “عدداً من المشافي قامت بإغلاق أقسام العزل الإضافية التي افتتحت خلال بدء ذروة انتشار الفيروس في الـ 17 من تشرين الثاني الماضي، وأبقت على قسم العزل الأساسي بكل مشفى”



بدوره، أكد مدير الهيئة العامة لمشفى ابن النفيس، الدكتور نزار إبراهيم، وجود انخفاض ملحوظ بعدد مراجعي المشفى من الحالات المشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا بنسبة نحو50 بالمئة، حيث تراوح عدد المراجعين خلال النصف الأول من الشهر الجاري بين 30 و35 مريضاً بين مشتبه بالإصابة ومثبت لتنخفض بعدها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري لتصل إلى 17 حالة مشتبهة ومثبتة.



يذكر أن مشفى الحفة الوطني باللاذقية عادت أيضا لتقديم جميع الخدمات الطبية العامة فيه مع الاحتفاظ بقسم للعزل الطبي الخاص بالمرضى المصابين بفيروس “كورونا”، بعد انخفاض عدد الحالات بنسبة 40%.