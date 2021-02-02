خدمات وتسهيلات تعيد 5 ملايين مهجر داخلي إلى منازلهم في سوريا
تركيا تثبت نقاط احتلالها شرق الفرات.. نقطة عسكرية جديدة على”M4″
بلا خبز وماء.. حصار الحسكة يدخل أسبوعه الرابع وتسجيل حالة اختطاف لمسؤول حكومي
واشنطن بوست تحذّر” من انفتاح روبرت مالي على دمشق وجنبلاط يعلق: نذير شؤم!
اتفاق بين الجيش وقيادات في طفس: ترحيل مطلوبين مقابل إلغاء الحملة العسكرية
الحسكة.. رصاص قسد في مرمى المحتجين
مصادر: أمر عمليات أمريكي لقسد في الحسكة
قسد تعثر على كنز كبير من الذهب مدفون في مناطق سيطرتها!
عفرين : الحصيلة الأولية تتجاوز الـ15.. ضحايا مدنيون بانفجار مفخخة
ما حقيقية المناورات الروسية في ريف حماة
على بعد 1كم فقط من نقطة سورية-روسية.. تركيا تُنشئ قاعدة عسكرية بالقرب من عين عيسى
الجعفري :قسد والاحتلال الأمريكي تواصلان ارتكاب الجرائم بحق أطفال سورية
البنتاغون يحدد الهدف من وجود القوات الأمريكية في سوريا
«قسد» تواصل حصار مناطق الحكومة السورية: الوساطة الروسية بلا نتائج
حول المسألة التركمانية في سورية

وزارة الصحة تبشر السوريين.. أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا تشهد انخفاضاً

أعلنت وزارة الصحة السورية عن انخفاض أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا، عبر مسحات الـ PCR ووفق ما تظهره قراءة بيانات الوزارة المعلنة.


وشهد عدد الإصابات المسجلة منذ منتصف شهر كانون الثاني الجاري حتى اليوم، انخفاضاً مقارنة بالأعداد المسجلة منذ بداية الشهر حتى منتصفه، وبلغ عدد المصابين منذ بداية الشهر حتى الخامس عشر منه 1508 إصابات مقابل 1238 إصابة سجلت في الـ 15 يوماً الثانية من الشهر نفسه، ما يبين انخفاض عدد الحالات المسجلة 270 إصابة.

من جانبه، أشار مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة، الدكتور توفيق حسابا، إلى أن “عدداً من المشافي قامت بإغلاق أقسام العزل الإضافية التي افتتحت خلال بدء ذروة انتشار الفيروس في الـ 17 من تشرين الثاني الماضي، وأبقت على قسم العزل الأساسي بكل مشفى”

بدوره، أكد مدير الهيئة العامة لمشفى ابن النفيس، الدكتور نزار إبراهيم، وجود انخفاض ملحوظ بعدد مراجعي المشفى من الحالات المشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا بنسبة نحو50 بالمئة، حيث تراوح عدد المراجعين خلال النصف الأول من الشهر الجاري بين 30 و35 مريضاً بين مشتبه بالإصابة ومثبت لتنخفض بعدها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري لتصل إلى 17 حالة مشتبهة ومثبتة.

يذكر أن مشفى الحفة الوطني باللاذقية عادت أيضا لتقديم جميع الخدمات الطبية العامة فيه مع الاحتفاظ بقسم للعزل الطبي الخاص بالمرضى المصابين بفيروس “كورونا”، بعد انخفاض عدد الحالات بنسبة 40%.