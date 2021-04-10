وداعاً «أندرويد».. «هواوي» تتوعد بالبديل

توعدت شركة "هواوي" الصينية شركة "غوغل" الأمريكية بكشفها أبعاد خطة جريئة لبديل نظام تشغيل "أندرويد" ويدعى "هارموني أو إس" حسب موقع "جيز تشاينا" التقني المتخصص



ونقل التقرير عن المسؤول الصيني "وانغ تشنغ لو" أن «هواوي تتطلع إلى تزويد ما يصل إلى 300 مليون جهاز بنظام التشغيل "هارموني أو إس" خلال هذا العام»وأضاف تشنغ لو أن نظام "هارموني أو إس" سيوفر إمكانية الاتصال بين مختلف الأجهزة الذكية بلغة واحدة، إضافة لإمكانية تنفيذ التحديثات الذكية،ويتيح أيضاً نقل البيانات إلى الأجهزة الذكية، كما يمكن لنظام التشغيل البديل لأندرويد، أن يدعم أيضاً التطور المتسارع لإنترنت الأشياء في تحويل القطاع التقني لمواكبة عصر الإنترنت عبر الهاتف المحمول.



وجاءت جميع تصريحات المسؤول تشنغ لو في خطاب بعنوان "حياة أكثر سهولة، بالاعتماد على تقنيات الاتصال" ألقاه في مؤتمر "تيدكس هواهي"، الذي عقد تحت شعار "النجاح في ظل الضغوط"



مع العلم أن غوغل قد أصدرت سابقاً قرار بحظر تطبيقاتها الرئيسية عن هواتف هواوي "أندرويد" مثل "خرائط غوغل" ومحرك بحث "غوغل"، و"ملفات غوغل".