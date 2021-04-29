هيئة اسمنت البادية توزع نحو 15 مليار ل.س على المساهمين

أقر اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية لـ"شركة اسمنت البادية" توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 14.67 مليار ليرة سورية، وبواقع 150 ليرة للسهم الواحد.



وشهد الاجتماع عدة اعتراضات من بعض المساهمين، تركزت على عدم معالجة ملف قروض المعمل المسحوبة بالقطع الأجنبي والتي وصلت إلى 30.6 مليون دولار و11.5 مليون يورو، وارتفاع نسبة الفائدة عليها من 4 إلى 12% العام الماضي، بحسب ما نشر موقع الاقتصادي.



وأوضح الرئيسي التنفيذي للشركة خالد الصواف، أن هذه القروض كانت للشركة الصينية التي أنشأت المصنع وقام كبار مساهمي البنك بدفعها إلى الشركة لتصبح القروض لصالحهم، مبيناً أن هذا الأمر ساهم في تعزيز قوة الشركة واستمرارها بالعمل.



وأشار إلى صعوبات كبيرة واجهت الشركة خلال العام الماضي، منها جائحة كورونا والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، وما ينتج عنها من صعوبة تأمين المواد الأولية والتضخم الذي لم يواكبه سعر الإسمنت بالنسبة الحقيقية.



وبلغت الأرباح الصافية لـ"شركة إسمنت البادية" حوالي 8.3 مليارات ليرة سورية خلال العام الماضي 2020، مقارنةً مع أرباح قاربت 15.5 مليار ليرة حققتها خلال 2019، بتراجع قاربت نسبته 50%.



وذكرت الشركة في بياناتها المالية الأولية، أن خسائر فروقات أسعار الصرف غير المحققة بلغت 38.15 مليار ليرة سورية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2020.



وأوضحت الشركة أن الأرباح الدفترية لا تعكس الأرباح الفعلية التي هي أدنى بكثير، لأن البيانات المالية لا تمثل القيم الاقتصادية الفعلية، خاصة فيما يتعلق بقيمة الأصول الثابتة وما يترتب عليها من اهتلاكات بالقيم العادلة، وقيم المخازين والتكاليف المرتبطة.



وصعدت مبيعات الشركة إلى نحو 125.2 مليار ليرة خلال 2020، مقابل حوالي 54 مليار ليرة خلال 2019، كما صعدت موجوداتها إلى 117 مليار ليرة، وبلغت حقوق المساهمين 34 مليار ليرة تقريباً في نهاية 2020.



وتأسست "اسمنت البادية" عام 2008، وأدرجت أسهمها في "سوق دمشق للأوراق المالية" خلال تشرين الأول 2019، ويبلغ رأس مالها حالياً 9.76 مليار ليرة، موزعاً على 97.6 مليون سهم، وبلغ عدد مساهميها 2,721 مساهماً بنهاية 2020.