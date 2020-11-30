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هواوي تعلن استخدام "تقنية العدسات السائلة"

هواوي تعلن استخدام "تقنية العدسات السائلة"

أفادت تقارير إعلامية بأن شركة هواوي الصينية تخطط لتوفير "تقنية غير مسبوقة" في سلسلة هواتفها "هواوي بي 50" المنتظرة العام المقبل.

وقال موقع "غادجيت 360": "إن المؤسسة العملاقة ترغب في إحداث قفزة في مجال التصوير، وذلك بإقحام تقنية العدسات السائلة".

وأوضح المصدر أن هذه التقنية، التي حصلت الشركة الصينية على براءة اختراعها، تهدف إلى تحسين سرعة التركيز على الصورة بشكل كبير.

ويشير خبراء إلى أن تقنية العدسات السائلة تحقق تركيزاً بؤرياً يصل إلى مستوى المللي ثانية، على غرار عين الإنسان تقريباً.

ويتوقع متابعون أن تحتوي هواتف "هواوي بي 50" على تقنية العدسات السائلة، مرجحين أن يجري دمجها في وحدة العدسة المقربة. 