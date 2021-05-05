هطل زخات شهب يوم الخميس المقبل

أعلنت الجمعية الفلكية السورية أن ذروة هطل زخات شهب "إيتا الدلويات" التي تحدث سنوياً ستكون يوم الخميس المقبل.



وبحسب الجمعية فإن مصدر تساقط الشهب عامة هو المذنبات وتساقط زخات الشهب المرتقبة في السادس من أيار الجاري قادمة من المذنب الشهير "هالي".



وسميت زخات الشهب المتوقع مشاهدتها بـ "إيتا الدلويات" نسبة لكوكبة الدلو وتكون ذروتها في هذا العام يوم الـ 6 من أيار وبمعدل "40 إلى 85" شهاباً في الساعة حيث تغرب الشمس في ذلك اليوم عند الساعة السابعة وثلاث وعشرين دقيقة، وفقاً للجمعية.