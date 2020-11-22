هجوم على مقر لمسلحي تركيا ريف حلب ومقتل عدد منهم

قُتل عدد من مسلحي المجموعات التابعة للاحتلال التركي في المناطق التي يحتلونها في ريف حلب الشمالي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن 3 مسلحين من المجموعات التابعة للاحتلال التركي في ريف عفرين شمالي حلب، قُتلوا إثر هجوم عسكري من قبل مجهولين استهدف مقر عسكري لهذه المجموعات في ناحية بلبل.



وفي إطار الحديث عن الفلتان الأمني المتفشي في مناطق سيطرة قوات الاحتلال التركي في ريف حلب الشمالي، أفاد “المرصد” بأنه تم العثور على جثة سيدة، مقتولة بطلق ناري داخل سيارة تم تركها ضمن أرض زراعية بين قريتي قوجمان وقرية في ريف عفرين.



وإلى جانب تفشي الفلتان الأمني في المناطق التي تحتلها قوات الاحتلال التركي والمجموعات التابعة له، تستمر الأخيرة بممارسة المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين في تلك المناطق، حيث سرقت مؤخراً كميات كبيرة من زيت الزيتون لتهريبها إلى الأراضي التركية.