هجوم بطائرة مسيرة أتت من لبنان على ناقلة نفط قبالة ساحل بانياس

تعرضت ناقلة نفط قرابة الساحل السوري لهجوم بطائرة مسيّرة، وسط أنباء تفيد بأن الهجوم نفذ من المياه الإقليمية اللبنانية.



وأفادت وكالة الأنباء “سانا” باندلاع “حريق بإحدى خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم بمسيرة قادمة من المياه الإقليمية اللبنانية”.





وأكدت وزارة النفط السيطرة على حريق اندلع بأحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة من المياه الإقليمية اللبنانية.





وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها بعد الحادث بأن “فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم بطائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية”.



ولم يتطرق البيان، حتى اللحظة، إلى مزيد من التفاصيل ولم يشر إلى حجم الأضرار التي تعرضت لها الناقلة أو إلى وقوع إصابات بين أفراد طاقمها.

وذكرت قناة العالم الإيرانية أن ناقلة النفط استهدفت قبالة سورية بمقذوفين أصاب أحدهما مقدمتها مخلفا أضرارا جزئية والآخر أصاب سطحها وتسبب بأضرار أكبر



وذكرت القناة أن الناقلة التي تعرضت لهجوم قبالة سوريا هي واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت مؤخرا إلى ميناء بانياس النفطي.



وتأتي الحادثة، في وقت تشهد فيه سوريا أزمة شديدة في المحروقات، منذ أشهر، بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، إضافة إلى سيطرة القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على حقول النفط في المناطق الشمالية الشرقية لسورية.