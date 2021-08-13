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نوع من البيض يمتلك 6 أضعاف من “فيتامين د”.. هل تعرفه؟

أشارت أغلب الدراسات إلى أن البيض الذي يأتي من الدجاج الحر غير المدجن، والذي يطلق عليه في بعض المناطق (البيض البلدي) يحتوي على مستويات أعلى من “فيتامين د”.

ونشرت مجلة “tasteofhome” نتائج بعض الدراسات التي أظهرت أن الدجاج الذي يخرج في الهواء الطلق ويتجول في الحقول ينتج بيضا يحتوي على نسبة “فـيتامين د” أعلى بحوالي من 3 إلى 6 أضعاف من البيض الذي تنتجه الدجاجات في المداجن.

ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أن هذا النوع من البيض (البيض غير المدجن أو البلدي) يحتوي كميات أكبر من “فيتاميـن د 3″، والذي أطلق عليه بعض المتخصصين في الأمراض الجلدية والغدد الصماء “فيتامين أشعة الشمس”.

ويدعم “فيتامين د 3” قوة العظام والمناعة والمزاج الجيد.