نفوق نحو 40 طناً من الأسماك.. وحماية المستهلك تحذر

طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مديرياتها في المحافظات كافة تشديد الرقابة التموينية على مادة السمك في كل الأسواق الداخلية والتحري عن مصدرها ومطابقتها للشروط الصحية.



هذا الإجراء جاء بناء على معلومات وصلت للوزارة حول نفوق نحو 40 طناً من الأسماك في بحيرة القرعون في البقاع اللبناني لأسباب مجهولة وهي من النوع الفاخر وقيام أشخاص بتعبئة هذه الأسماك ضمن أكياس ليتم إدخالها إلى سورية تهريباً وبيعها بالأسواق المحلية على أنها أسماك مثلجة.



وأكدت الوزارة أنه على عناصر حماية المستهلك خلال جولاتهم التحري عن مصدر الأسماك بالأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية على ضوء الواقع بحق المخالفين أصولاً.