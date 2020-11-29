نسبة توفر الأدوية السرطانية في مشفى ابن النفيس من 70-80%

أكد مدير مشفى ابن النفيس الدكتور نزار إبراهيم أهمية التقييم المستمر لمستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية والطبية المقدمة للمواطنين من خلال نظام معلومات متكامل يسهم بتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، وأن جميع أقسام المشفى تضم مرضى من مختلف المحافظات ويتم تقديم الخدمات الطبية والاستقصاءات التشخيصية والعلاجية وحتى الأدوية مجاناً وعلى أكمل وجه.



وبين أن وزارة الصحة تقدم الخدمات الصحية لمحتاجيها عبر مشافيها ومراكزها الصحية وعياداتها المتنقلة، وتعمل للحفاظ على استقرار الوضع الصحي عبر توفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بالرغم من التحديات والصعوبات التي يمر بها القطاع الصحي.



وأشار الدكتور إبراهيم إلى أهمية العمل على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتوفرة لتحقيق نتائج طبية دقيقة، إضافة إلى تنمية مهارات العنصر البشري وتقوية نظام المتابعة المتكاملة والتقييم المستمر، مبيناً أن المشافي العامة تشكل جزءاً حيوياً من خدمات الصحة العامة وتقدم الرعاية الصحية للمرضى من خلال طواقم طبية متخصصة وأجهزة طبية متطورة، كما تجمع هذه المشافي قدراً كبيراً من التخصصات الطبية، ويشرف على كلٍّ من أقسامها فريق طبي متخصص وكذلك فريق تمريضي مؤهل وذي خبرة.



ونوه بأهمية قسم معالجة الأورام في المشفى، وبأن جميع التشخيصات والعلاجات والجرعات والاستقصاءات والتحاليل تقدم بالمجان حيث إن المريض يحتاج ما بين 20 – 30 جرعة، وأنه يراجع المشفى يومياً ما بين 50 – 70 مريض أورام، ويتم تسريب حوالي 60 جرعة يومياً.



ولفت إلى أنه يتم استقبال جميع أنواع الأورام، وأن عدد المرضى المقبولين والذين تلقوا العلاج منذ افتتاح القسم وصل إلى أكثر من خمسة آلاف مريض، وأن العمل يزداد يوماً بعد يوم، وهناك إقبال كبير للمرضى على القسم بسبب الخدمات النوعية الجيدة التي تقدم للمرضى.



وأوضح الدكتور إبراهيم أنه بالرغم من صغر القسم وضيق المكان فإن الجهود المبذولة من قبل الكادر الطبي والتمريضي والفني تسعى إلى استيعاب وتقديم الخدمات لكافة المراجعين والمرضى، وهو قسم معتمد من قبل هيئة البورد السوري للأورام حيث يتم تدريب الأطباء حسب برنامج البورد، بمحاضرات أسبوعية وندوات علمية وتدريب عملي، منوهاً بأن قرار العلاج للمرضى يتخذ عبر مجلس علمي، وتداول الآراء من قبل الاختصاصيين لاختيار العلاج المناسب للمريض، وذلك ضمن التوصيات العالمية المعتمدة والمعلومات المتوفرة.



وأضاف أنه يتوفر في المشفى بالإضافة للعلاجات الكيماوية والهرمونية ما يسمى العلاجات الهدفية، والمقصود بذلك علاجات لمعالجة الخلايا الورمية حصراً ولا تأثير على خلايا الجسم السليمة، بحيث تعطي نتائج أفضل مع سمية أقل، وهذه الأدوية حديثة العهد عالمياً وتتداول منذ عشر سنوات وهي متوفرة مجاناً بالرغم من غلاء ثمنها العالمي. حيث أن هناك جرعات تقدم للمرضى مجاناً ويتراوح ثمن الجرعة ما بين نصف مليون إلى أكثر من المليونين للمريض الواحد بشكل دوري حسب البروتوكولات العلاجية العالمية، إضافة إلى أن الجرعة الكيماوية تقدم مجاناً أيضاً للمرضى.



كما أن الأدوية متوفرة بشكل جيد ويتم استقبال جميع أنواع الأمراض السرطانية ونسبة توفر الأدوية من 70-80%، إلا أنه يحدث بعض الانقطاع المؤقت أحياناً بسبب الاختناقات التي تحصل نتيجة الحصار الأحادي الجانب الذي تتعرض له سورية وخاصة القطاع الصحي في ظل الحرب الظالمة، غير أن وزارة الصحة لا تألوا جهداً في متابعة الأدوية وتأمينها بحيث لا يحدث الانقطاع لفترات طويلة، موضحاً أن كافة الأدوية والعلاجات تقدم بشكل كامل لجميع المرضى رغم التكلفة الباهظة التي تتحملها الوزارة، وهناك اتجاه نحو استيرادها من الدول الصديقة في حال توفرها.



وسلط الضوء بأن الشفاء لمرضى السرطان يتعلق بعدة أسباب أهمها المرحلة التي تم اكتشاف المرض بها، فعندما يكشف المرض باكراً من المهم شفاؤه، وفي مراحل متأخر فالعلاج هو السيطرة على المرض وتحسين البُقية، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة لوحظ أن معظم المرضى يشخصون بمراحل متأخرة وهذا ناجم عن الإهمال من قبل المريض ونتيجة الظروف التي تعيشها سورية.







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